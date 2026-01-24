Filteranlage fängt Feuer: Flammen sorgen für hohen Schaden

Halberstadt - Am Freitagabend brannte in Halberstadt ( Landkreis Harz ) eine Filteranlage.

Die Flammen konnten durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Die Feuerwehr wurde gegen 19.42 Uhr über die Flammen in der Luther-Augustin-Straße informiert und rückte sofort mit 45 Einsatzkräften aus.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wurde zunächst der Rauch durch einen Mitarbeiter der betroffenen Firma entdeckt.

Das Feuer konnte umgehend gelöscht werden. Menschen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen.

Ersten Schätzungen zufolge wird der entstandene Schaden auf insgesamt 60.000 Euro beziffert.