Filteranlage fängt Feuer: Flammen sorgen für hohen Schaden
Halberstadt - Am Freitagabend brannte in Halberstadt (Landkreis Harz) eine Filteranlage.
Die Feuerwehr wurde gegen 19.42 Uhr über die Flammen in der Luther-Augustin-Straße informiert und rückte sofort mit 45 Einsatzkräften aus.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wurde zunächst der Rauch durch einen Mitarbeiter der betroffenen Firma entdeckt.
Das Feuer konnte umgehend gelöscht werden. Menschen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen.
Feuerwehreinsätze Feuerwehr muss vier Tage nach Crash nochmal zur Unfallstelle
Ersten Schätzungen zufolge wird der entstandene Schaden auf insgesamt 60.000 Euro beziffert.
Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bisher noch unklar. Jetzt wurde ein Brandursachenermittler hinzugezogen, der weitere Details klären soll.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa