Bewohnerin nach dramatischer Brand-Nacht in Sachsen: "Der Rauchmelder hat mir das Leben gerettet"

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Vor einem Mehrfamilienhaus in Crimmitschau wurde Sperrmüll angezündet. Die Flammen schlugen meterhoch. Anwohner berichten von der dramatischen Brand-Nacht.

Von Fabian Windrich

Crimmitschau - Ein verheerender Brand erschütterte die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Crimmitschau (Landkreis Zwickau). Ende April zündeten Chaoten Sperrmüll unterhalb des Gebäudes an. Die Flammen schlugen mehrere Meter hoch - zwei Wohnungen sind aktuell unbewohnbar. Anwohner sind erschüttert.

Die Spuren der dramatischen Brand-Nacht in Crimmitschau sind noch immer sichtbar: Die Flammen schlugen an der Fassade mehrere Meter in die Höhe.
Die Spuren der dramatischen Brand-Nacht in Crimmitschau sind noch immer sichtbar: Die Flammen schlugen an der Fassade mehrere Meter in die Höhe.  © Fabian Windrich

Laut Polizei brach das verheerende Feuer am 30. April gegen 3.40 Uhr an der Hainstraße aus. Ein Sperrmüllhaufen, der an der Fassade lagerte, ging in Flammen auf.

Eine Anwohnerin (55) erinnert sich an die dramatische Brand-Nacht. "Die Rauchmelder in meiner Wohnung haben mich geweckt", berichtet sie. Die Flammen hatten mittlerweile ihre Wohnung erreicht. Nach einem Löschversuch rettete sie sich und ihre Katzen.

Sie und eine weitere Bewohnerin (49) kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Eine weitere Bewohnerin des Hauses hatte wahnsinniges Glück. Laut Berichten vor Ort wohnte sie mit zwei Kindern im Erdgeschoss und konnte die Wohnung rechtzeitig verlassen. Kurz darauf soll das Fenster ihrer Wohnung durch die Hitze zerplatzt sein.

Auch Tage nach dem Feuer-Drama sind die Spuren am Haus sichtbar: Durch den Brand wurde die Fassade des Wohnhauses teilweise zerstört. Die Fenster sind provisorisch mit Metallplatten abgedeckt.

Eine Bewohnerin (55) erlebte das verheerende Feuer hautnah mit. Der Feuermelder rettete ihr das Leben.
Eine Bewohnerin (55) erlebte das verheerende Feuer hautnah mit. Der Feuermelder rettete ihr das Leben.  © Fabian Windrich
Die Fenster wurden durch Metallplatten provisorisch abgedeckt.
Die Fenster wurden durch Metallplatten provisorisch abgedeckt.  © Fabian Windrich

Weitere Anwohnerin will ausziehen: "Ich habe Angst"

Direkt an der Fassade lagerte Sperrmüll. Offenbar zündeten Chaoten den Müll an.
Direkt an der Fassade lagerte Sperrmüll. Offenbar zündeten Chaoten den Müll an.  © Fabian Windrich

Zwei Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar - darunter auch die Räume der 55-jährigen Bewohnerin. Sie kommt derzeit in einer Ferienwohnung unter und ist froh, dass sie durch den Alarm des Rauchmelders rechtzeitig gewarnt wurde.

"Der Rauchmelder hat mir das Leben gerettet", sagt sie.

Eine weitere Frau (66), die in dem Gebäude wohnt, ist durch den Vorfall noch immer erschüttert. "Ich habe Angst und schlafe nachts schlecht", sagt sie. Die 66-Jährige wollte ihren Lebensabend in der ruhigen Gegend in Crimmitschau verbringen - nun will sie wegziehen.

Wer hinter der mutmaßlichen Brandstiftung steckt, ist unklar.

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Die Polizei sucht Zeugen: Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Kripo unter der Nummer 0375/4284480 melden.

Titelfoto: Bildmontage: Fabian Windrich (2)

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