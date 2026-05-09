Bewohnerin nach dramatischer Brand-Nacht in Sachsen: "Der Rauchmelder hat mir das Leben gerettet"

Crimmitschau - Ein verheerender Brand erschütterte die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Crimmitschau (Landkreis Zwickau ). Ende April zündeten Chaoten Sperrmüll unterhalb des Gebäudes an. Die Flammen schlugen mehrere Meter hoch - zwei Wohnungen sind aktuell unbewohnbar. Anwohner sind erschüttert.

Die Spuren der dramatischen Brand-Nacht in Crimmitschau sind noch immer sichtbar: Die Flammen schlugen an der Fassade mehrere Meter in die Höhe. © Fabian Windrich

Laut Polizei brach das verheerende Feuer am 30. April gegen 3.40 Uhr an der Hainstraße aus. Ein Sperrmüllhaufen, der an der Fassade lagerte, ging in Flammen auf.

Eine Anwohnerin (55) erinnert sich an die dramatische Brand-Nacht. "Die Rauchmelder in meiner Wohnung haben mich geweckt", berichtet sie. Die Flammen hatten mittlerweile ihre Wohnung erreicht. Nach einem Löschversuch rettete sie sich und ihre Katzen.



Sie und eine weitere Bewohnerin (49) kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Eine weitere Bewohnerin des Hauses hatte wahnsinniges Glück. Laut Berichten vor Ort wohnte sie mit zwei Kindern im Erdgeschoss und konnte die Wohnung rechtzeitig verlassen. Kurz darauf soll das Fenster ihrer Wohnung durch die Hitze zerplatzt sein.



Auch Tage nach dem Feuer-Drama sind die Spuren am Haus sichtbar: Durch den Brand wurde die Fassade des Wohnhauses teilweise zerstört. Die Fenster sind provisorisch mit Metallplatten abgedeckt.