09.05.2026 17:31 Leblose Person im Erzgebirge gefunden

In Aue-Bad Schlema wurde in einer Gartenanlage eine leblose Person gefunden. Aktuell ist die Kripo vor Ort.

Von Julian Winkler

Aue-Bad Schlema - Großer Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge): In einer Gartenanlage wurde eine leblose Person gefunden.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren am Samstagnachmittag an einer Gartenanlage in Aue-Bad Schlema im Einsatz. Dort wurde eine leblose Person gefunden. © Niko Mutschmann Gegen 14.15 Uhr waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes an der Professor-Richard-Beck-Straße im Einsatz.



Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, wurde dort eine tote Person gefunden. Ein Arbeitsunfall oder eine Gewalttat werde derzeit ausgeschlossen.