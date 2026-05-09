Leblose Person im Erzgebirge gefunden
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Aue-Bad Schlema - Großer Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge): In einer Gartenanlage wurde eine leblose Person gefunden.
Gegen 14.15 Uhr waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes an der Professor-Richard-Beck-Straße im Einsatz.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, wurde dort eine tote Person gefunden. Ein Arbeitsunfall oder eine Gewalttat werde derzeit ausgeschlossen.
Beamte der Kripo sind aktuell vor Ort, um die genauen Todesumstände zu klären. Weitere Informationen zur verstorbenen Person gibt es nicht.
Titelfoto: Niko Mutschmann