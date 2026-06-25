Riesenrad-Brand beim Highfield-Festival: So steht es um die Ermittlungen

Großpösna - Vor fast zwei Jahren sorgte der Brand eines Riesenrades beim Highfield-Festival am Störmthaler See nahe Leipzig für weltweite Schlagzeilen. 16 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, Dutzende weitere mussten ärztlich versorgt werden.

Vor rund zwei Jahren brannte es auf dem Highfield Festival. © Str./dpa

Die Staatsanwaltschaft untersucht die Ursache des Brandes noch immer.

Wann mit einem Abschluss der sehr umfangreich geführten Ermittlungen zu rechnen ist, sei noch nicht absehbar, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Ihren Angaben zufolge wurden rund 180 Zeugen befragt.

Wo und warum das Riesenrad-Feuer ausbrach, ist nun Bestandteil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Details zum Gutachten des Brandursachenermittlers werden zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht genannt, betonte die Sprecherin der Behörde.

Es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zum einen wegen fahrlässiger Brandstiftung, zum anderen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Dabei soll untersucht werden, ob bei der Evakuierung des Riesenrades alles richtig abgelaufen war. Beide Ermittlungsverfahren werden gegen "Bekannt" geführt.