Flächenbrand auf Stoppelfeld in Mittelsachsen

Königshain-Wiederau - Ein Flächenbrand auf einem abgeernteten Feld in Mittelsachsen sorgte am Sonntagnachmittag für einen Großeinsatz.

Das Feuer breitete sich bis an die Ortsgrenze von Göppersdorf aus. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, brach das Feuer gegen 14 Uhr auf dem Feld zwischen Göppersdorf und Königshain-Wiederau aus.

Die Flammen breiteten sich rasant auf dem trockenen Stoppelfeld aus und rückten zeitweise bis an den Ortsrand von Göppersdorf heran.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren wurden bei den Löscharbeiten auch von mehreren Landwirten mit ihren Traktoren unterstützt.

Während die Kameraden den Brand sowohl auf dem Feld als auch entlang der Ortsgrenze mit Wasser bekämpften, wurde das betroffene Areal teilweise umgeackert, um die Ausbreitung der Flammen zu stoppen und Glutnester einzudämmen.

Durch die koordinierte Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte das Übergreifen auf den Ort und weitere landwirtschaftliche Flächen verhindert werden.

Mittlerweile ist der Einsatz beendet. Zuletzt kontrollierten die Feuerwehrleute noch den Brandbereich auf verbleibende Glutnester.