Feuer-Alarm am frühen Morgen: Haus entgeht nur knapp einer Katastrophe

Reinbek - Feuerwehreinsatz in Schleswig-Holstein : Am frühen Sonntagmorgen ist ein Anbau ganz in der Nähe eines Hauses in Brand geraten.

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Anbau in Reinbek ganz in der Nähe eines Hauses in Brand geraten. © Lars Ebner

Gegen 6.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Buchtallee gerufen, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Der Grund: Das Dach eines Schuppens sowie der Garage stand in Flammen.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Auch ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus konnte dadurch verhindert werden.