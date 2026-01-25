Feuer-Alarm am frühen Morgen: Haus entgeht nur knapp einer Katastrophe
Reinbek - Feuerwehreinsatz in Schleswig-Holstein: Am frühen Sonntagmorgen ist ein Anbau ganz in der Nähe eines Hauses in Brand geraten.
Gegen 6.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Buchtallee gerufen, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.
Der Grund: Das Dach eines Schuppens sowie der Garage stand in Flammen.
Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Auch ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus konnte dadurch verhindert werden.
Verletzt wurde durch den Brand niemand. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass sich die Bewohner des Hauses selbst rechtzeitig aus dem Gebäude retten konnten. Zur Brandursache hatte die Sprecherin bislang keine Informationen vorliegen.
Titelfoto: Lars Ebner