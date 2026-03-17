Feuer in Mehrfamilienhaus: Dichter Rauch schneidet Bewohnern Fluchtweg ab, vier Verletzte

Remscheid - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Remscheid sind mehrere Menschen verletzt worden.

Rettungskräfte kümmerten sich um vier Verletzte, von denen zwei zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden mussten. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen berichtete, waren die Kameraden in der vorigen Nacht gegen 23.37 Uhr zu dem Haus an der Kölner Straße alarmiert worden, nachdem in einem Zimmer in der Erdgeschosswohnung des Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen war.

Demnach hatte sich bei Eintreffen der Kräfte bereits dichter Rauch gebildet, der ins Treppenhaus gezogen war und den Bewohnern in den darüber liegenden Etagenwohnungen den Fluchtweg abschnitt.

Die Kameraden reagierten sofort und brachten die Menschen teilweise auch mithilfe einer Drehleiter in Sicherheit. Parallel dazu löschte ein weiterer Trupp die Flammen.

Vier Bewohner erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen und wurden noch vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Zwei Personen mussten anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.