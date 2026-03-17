Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Brand in Küche

Schwarzenberg - Feuerwehreinsatz in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) am Montagabend! Dort brannte es in einer Küche.

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Glück-Auf-Siedlung kam es am Montagabend zu einem Brand. © Niko Mutschmann

Die Einsatzkräfte wurden in den Ortsteil Erla alarmiert.

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Glück-Auf-Siedlung war es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen.

Das Feuer in der Küche wurde von den Feuerwehrleuten schnell gelöscht. Offenbar war etwas auf dem Herd in Brand geraten.

Nach ersten Informationen von vor Ort wurde eine Bewohnerin ins Freie gebracht und dann dem Rettungsdienst übergeben.