Alarm und schwarzer Rauch in Mainz: Wohnung brennt lichterloh

Mainz - Eine Wohnung stand in Vollbrand, schwarzer Rauch drang aus mehreren Stellen eines Mehrfamilienhauses in Mainz. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren nach der Alarmierung am Montagabend rasch vor Ort.

Wohnungsbrand in Mainz-Bretzenheim: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit rund 40 Kräften im Einsatz. (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Julian Stratenschulte

Die Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt das Haus im Stadtteil Bretzenheim bereits verlassen und sich ins Freie gerettet. Es bestand aber zunächst Unklarheit, ob nicht doch noch Personen in dem Gebäude waren, wie die Mainzer Feuerwehr mitteilte.

Aus diesem Grund wurden zwei Feuerwehr-Trupps mit schwerem Atemschutz entsandt, einerseits zur "Brandbekämpfung im Innenangriff", andererseits zur "Kontrolle der verrauchten Wohnungen", wie ein Sprecher erklärte.

Bereist nach wenigen Minuten hatten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle. In dem Haus wurden keine weiteren Personen mehr angetroffen.

"Die Nachlöscharbeiten zogen sich über circa zwei Stunden", hieß es weiter. Bei dem Brand in Mainz-Bretzenheim wurde niemand verletzt.