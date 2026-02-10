Flammen-Alarm mitten in der Nacht: Autos stehen in Vollbrand

Celle - Mitten in der Nacht schrillten in Celle die Alarmglocken: Der Grund: Zwei Autos standen in Flammen!

Zwei Autos sind am frühen Dienstagmorgen in Celle in Brand geraten. © Freiwillige Feuerwehr Celle

Gegen 1.02 Uhr am Dienstag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Itagstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Lage sofort.

Beide Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor standen im Motorbereich in Vollbrand, teilte die Polizei mit.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Autos konnte durch das schnelle Eingreifen jedoch verhindert werden. Die Feuerwehr brachte den Brand mit zwei C-Rohren unter Kontrolle und löschte die Fahrzeuge zügig ab.

