Flammen-Alarm mitten in der Nacht: Autos stehen in Vollbrand
Celle - Mitten in der Nacht schrillten in Celle die Alarmglocken: Der Grund: Zwei Autos standen in Flammen!
Gegen 1.02 Uhr am Dienstag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Itagstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Lage sofort.
Beide Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor standen im Motorbereich in Vollbrand, teilte die Polizei mit.
Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Autos konnte durch das schnelle Eingreifen jedoch verhindert werden. Die Feuerwehr brachte den Brand mit zwei C-Rohren unter Kontrolle und löschte die Fahrzeuge zügig ab.
Zur Ursache des Feuers können die Einsatzkräfte derzeit keine Angaben machen. Neben der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.
