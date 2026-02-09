Kinder bleiben in Aufzug stecken, dann wird die Aufregung zu viel
Von Björn Kirsch
Marktoberdorf - Drei Kinder im Alter von etwa zehn Jahren sind in einem Aufzug des Marktoberdorfer Bahnhofs (Landkreis Ostallgäu) eingeschlossen worden.
Da Mitarbeiter der Bahn die Kinder am Sonntagnachmittag nicht selbst befreien konnten, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, wie die Polizei mitteilte.
Den Einsatzkräften gelang es, die Kinder zu befreien. Sie steckten rund 30 Minuten in dem Aufzug fest.
Ein Kind sei anschließend vom Rettungsdienst behandelt worden, weil es wegen der Aufregung Kreislaufprobleme hatte. Danach wurde das Kind an seine Mutter übergeben. Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen.
Titelfoto: Niklas Treppner/dpa