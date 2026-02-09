Kinder bleiben in Aufzug stecken, dann wird die Aufregung zu viel

Marktoberdorf - Drei Kinder im Alter von etwa zehn Jahren sind in einem Aufzug des Marktoberdorfer Bahnhofs (Landkreis Ostallgäu) eingeschlossen worden.

Die Feuerwehr befreite die Kinder aus dem Aufzug. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Da Mitarbeiter der Bahn die Kinder am Sonntagnachmittag nicht selbst befreien konnten, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, wie die Polizei mitteilte.

Den Einsatzkräften gelang es, die Kinder zu befreien. Sie steckten rund 30 Minuten in dem Aufzug fest.