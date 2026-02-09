Großeinsatz in Leverkusen: Mehrfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar

Leverkusen - Am Sonntagabend ist es in der Miselohestraße in Leverkusen Opladen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Das Gebäude ist nun unbewohnbar.

Nach dem Brand ist das Mehrfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar, die Ursache wird noch ermittelt. © Patrick Schüller

Gegen 18.31 Uhr gingen laut der Feuerwehr mehrere Notrufe ein. Schon hier war klar, dass es sich um keinen kleinen Einsatz handeln würde.

Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: Das Obergeschoss stand bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an.



Glücklicherweise konnten alle Bewohner des Hauses rechtzeitig ins Freie entkommen. Eine Person hatte allerdings vermutlich Rauchgase eingeatmet und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer wurde gelöscht, anschließend kontrollierten die Männer den Dachbereich auf weitere Glutnester.