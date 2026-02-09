Tragödie am Morgen: Toter bei Tiefgaragenbrand in Offenburg

Offenburg - Am Montagmorgen kam es in der Offenburger Nordweststadt zu einem tragischen Feuerwehr -Einsatz.

Eine Person konnte die Feuerwehr nur noch leblos bergen. (Symbolfoto) © Anna Ross/dpa

Gegen 9.30 Uhr brach das Feuer in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Altenburger Allee aus. Für eine Person, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Garage aufhielt, kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unglücksstelle.

Eine weitere Person erlitt Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die genauen Umstände des Brandes sind derzeit noch unklar. Beamte der Kriminalpolizei haben gemeinsam mit Kriminaltechnikern die Arbeit aufgenommen, um die Hintergründe zu ermitteln.