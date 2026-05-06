Flammen auf dem Dach: Möbelhaus in Potsdam brennt
Von Marc-Oliver von Riegen, Thorsten Meiritz
Potsdam - Auf dem Dach eines Möbelhauses in Potsdam ist am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen.
Gegen 12 Uhr seien Aufbauten auf dem Dach der Porta-Filiale in Brand geraten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr.
Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Bei den Löscharbeiten kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.
Verletzt wurde bei dem Einsatz nach ersten Erkenntnissen niemand. Eine Rauchsäule war weithin zu sehen.
Das Gebäude im Stadtteil Am Stern musste nach Angaben der Feuerwehr nicht evakuiert werden. Das Möbelhaus grenzt an ein größeres Einkaufszentrum.
Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Julian Stähle