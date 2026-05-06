Flammen auf dem Dach: Möbelhaus in Potsdam brennt

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Im Potsdamer Süden brennt das Dach eines Möbelhauses in unmittelbarer Nähe zu einem Einkaufszentrum. Was ist bekannt?

Von Marc-Oliver von Riegen, Thorsten Meiritz

Potsdam - Auf dem Dach eines Möbelhauses in Potsdam ist am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen.

Um sich Zugang zum Dach zu verschaffen, hat die Feuerwehr eine Drehleiter eingesetzt.
Um sich Zugang zum Dach zu verschaffen, hat die Feuerwehr eine Drehleiter eingesetzt.  © Julian Stähle

Gegen 12 Uhr seien Aufbauten auf dem Dach der Porta-Filiale in Brand geraten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Bei den Löscharbeiten kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Verletzt wurde bei dem Einsatz nach ersten Erkenntnissen niemand. Eine Rauchsäule war weithin zu sehen.

Plötzlich steht die eigene Wohnungstür in Flammen
Feuerwehreinsätze Plötzlich steht die eigene Wohnungstür in Flammen

Das Gebäude im Stadtteil Am Stern musste nach Angaben der Feuerwehr nicht evakuiert werden. Das Möbelhaus grenzt an ein größeres Einkaufszentrum.

Vom Dach des Möbelhauses steigt eine schwarze Rauchsäule auf.
Vom Dach des Möbelhauses steigt eine schwarze Rauchsäule auf.  © Julian Stähle

Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Julian Stähle

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