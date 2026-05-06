Flammen auf dem Dach: Möbelhaus in Potsdam brennt

Potsdam - Auf dem Dach eines Möbelhauses in Potsdam ist am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen.

Um sich Zugang zum Dach zu verschaffen, hat die Feuerwehr eine Drehleiter eingesetzt. © Julian Stähle

Gegen 12 Uhr seien Aufbauten auf dem Dach der Porta-Filiale in Brand geraten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Bei den Löscharbeiten kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Verletzt wurde bei dem Einsatz nach ersten Erkenntnissen niemand. Eine Rauchsäule war weithin zu sehen.

Das Gebäude im Stadtteil Am Stern musste nach Angaben der Feuerwehr nicht evakuiert werden. Das Möbelhaus grenzt an ein größeres Einkaufszentrum.