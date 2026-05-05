Plötzlich steht die eigene Wohnungstür in Flammen
Genthin - Am Dienstagvormittag musste die Feuerwehr in Genthin (Jerichower Land) zu einem kuriosen Einsatz ausrücken.
Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Jerichower Land zufolge bemerkte die 44-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Gröblerstraße, dass ihre Wohnungstür in Brand stand.
Sie und eine weitere Person waren somit in der Wohnung eingesperrt und konnten diese nicht mehr verlassen. Der Feuerwehr gelang es glücklicherweise, das Feuer rechtzeitig zu löschen.
Wie genau es zu dem ungewöhnlichen Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.
Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich, erklärte eine Sprecherin der Polizei.
Titelfoto: David Inderlied/dpa