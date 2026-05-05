Plötzlich steht die eigene Wohnungstür in Flammen

Genthin - Am Dienstagvormittag musste die Feuerwehr in Genthin ( Jerichower Land ) zu einem kuriosen Einsatz ausrücken.

Die Brandursache wirft derzeit noch Fragen auf. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Jerichower Land zufolge bemerkte die 44-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Gröblerstraße, dass ihre Wohnungstür in Brand stand.

Sie und eine weitere Person waren somit in der Wohnung eingesperrt und konnten diese nicht mehr verlassen. Der Feuerwehr gelang es glücklicherweise, das Feuer rechtzeitig zu löschen.

Wie genau es zu dem ungewöhnlichen Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.