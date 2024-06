30.06.2024 12:27 Flammen auf Firmengelände: Mitarbeiterauto brennt und sorgt für immensen Schaden

In Gommern kam es am Samstag zu einem Brand auf einem Firmengelände. Das Feuer an einem Auto griff über und richtete einen sechsstelligen Schaden an.

Von Robert Lilge

Gommern - Am gestrigen Samstag kam es auf einem Firmengelände in Gommern (Landkreis Jerichower Land) zu einem Brand, der immensen Schaden anrichtete. Ein Feuer in Gommern hat einen Schaden in sechsstelliger Höher angerichtet. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Kurz nach 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Vehlitzer Chaussee gerufen, teilte die Polizeiinspektion Jerichower Land mit. Dort kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer an einem Mitarbeiterauto. Schnell griffen die Flammen auf weitere Wagen und eine Hausfassade über. Feuerwehreinsätze Riesige Rauchwolke: Feuerwehr mit Großeinsatz bei Leverkusener Dachstuhlbrand! Um den Brand kümmerten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gommern und Dannigkow. Durch ihren Einsatz wurden die Flammen schnell gelöscht. Allerdings reichte die Zeit des Feuers aus, um einen Schaden in Höhe von 200.000 bis 300.000 Euro anzurichten, schätzte die Polizei. Personen wurden nicht verletzt. Jetzt wird ermittelt, wie das Feuer ausbrechen konnte.

Titelfoto: David Inderlied/dpa