Flammen aus dem Obergeschoss: Frau erleidet schwere Verbrennungen

Sinsheim - Bei einem Wohnhausbrand im Rhein-Neckar-Kreis ist eine Frau schwer verletzt worden.

Das Feuer brach im Obergeschoss des Hauses aus. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Das Feuer war am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr im ersten Obergeschoss und Dachgeschoss des Gebäudes auf der Lindenstraße in Sinsheim ausgebrochen und ließ dicke Rauchschwaden aufsteigen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe sich die 46-jährige Eigentümerin des Hauses bereits ins Freie gerettet.

Mit schweren Verbrennungen sei sie ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestand demnach nicht.