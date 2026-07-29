Flammen aus dem Obergeschoss: Frau erleidet schwere Verbrennungen
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Von Malin Wunderlich
Sinsheim - Bei einem Wohnhausbrand im Rhein-Neckar-Kreis ist eine Frau schwer verletzt worden.
Das Feuer war am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr im ersten Obergeschoss und Dachgeschoss des Gebäudes auf der Lindenstraße in Sinsheim ausgebrochen und ließ dicke Rauchschwaden aufsteigen, wie die Feuerwehr mitteilte.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe sich die 46-jährige Eigentümerin des Hauses bereits ins Freie gerettet.
Mit schweren Verbrennungen sei sie ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestand demnach nicht.
In der Nacht liefen noch Nachlöscharbeiten. Insgesamt waren laut Feuerwehr 45 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Titelfoto: Julian Buchner / EinsatzReport24