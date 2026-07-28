Lagerhalle in Flammen: Dichter Rauch über Kriftel
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Kriftel - In einer von mehreren Unternehmen genutzten Lagerhalle brach Feuer aus, dichter Rauch stieg auf.
Der Brand brach am Dienstagmorgen in der Gutenbergstraße in Kriftel aus, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.
Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus. Vor Ort wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen.
Die Gutenbergstraße und die Bachstraße wurden gesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, den Bereich zu umfahren.
Anwohner müssten aufgrund des Rauchs mit Geruchsbelästigungen rechnen, hieß es weiter. "Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach aktuellem Stand nicht", ergänzte ein Sprecher.
Titelfoto: 5VISION.NEWS