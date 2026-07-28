Lagerhalle in Flammen: Dichter Rauch über Kriftel

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In einer Lagerhalle in der Gutenbergstraße in Kriftel ist am Dienstagmorgen Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch stieg über der westhessischen Stadt auf.

Von Florian Gürtler

Kriftel - In einer von mehreren Unternehmen genutzten Lagerhalle brach Feuer aus, dichter Rauch stieg auf.

Lagerhallen-Brand in Kriftel: Die Polizei warnte vor Geruchsbelästigung. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.
Lagerhallen-Brand in Kriftel: Die Polizei warnte vor Geruchsbelästigung. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.  © 5VISION.NEWS

Der Brand brach am Dienstagmorgen in der Gutenbergstraße in Kriftel aus, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus. Vor Ort wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen.

Die Gutenbergstraße und die Bachstraße wurden gesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, den Bereich zu umfahren.

In dem Lagerhallen-Komplex in Kriftel sind mehrere Unternehmen ansässig, darunter der Möbelhändler "JYSK" und der Biker-Shop "Polo".
In dem Lagerhallen-Komplex in Kriftel sind mehrere Unternehmen ansässig, darunter der Möbelhändler "JYSK" und der Biker-Shop "Polo".  © 5VISION.NEWS

Anwohner müssten aufgrund des Rauchs mit Geruchsbelästigungen rechnen, hieß es weiter. "Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach aktuellem Stand nicht", ergänzte ein Sprecher.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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