Lagerhalle in Flammen: Dichter Rauch über Kriftel

Kriftel - In einer von mehreren Unternehmen genutzten Lagerhalle brach Feuer aus, dichter Rauch stieg auf.

Lagerhallen-Brand in Kriftel: Die Polizei warnte vor Geruchsbelästigung. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. © 5VISION.NEWS

Der Brand brach am Dienstagmorgen in der Gutenbergstraße in Kriftel aus, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus. Vor Ort wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen.

Die Gutenbergstraße und die Bachstraße wurden gesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, den Bereich zu umfahren.