Besatzung evakuiert: Frachtschiff auf der Donau in Flammen, ein Mensch verletzt

Regensburg - Ein Frachtschiff aus Bratislava ist in der Oberpfalz auf der Donau in Brand geraten. Laut der örtlichen Feuerwehr brach das Feuer am Montagabend in einem der Schlafräume aus.

Bei den Nachlöscharbeiten seien Wandverkleidungen und Holzdecken geöffnet worden, um die Glutnester zu löschen. © Berufsfeuerwehr Regensburg

Was der Grund für den Vorfall ist, muss erst noch untersucht werden. Das Schiff, das sich in Sichtweite der Regensburger Nibelungenbrücke befand, war mit rund 400 Tonnen Blechrollen beladen.

Die Schiffsbesatzung hatte bereits vor dem Eintreffen der Retter angefangen, der Flammen Herr zu werden. Als die Feuerwehr einsatzbereit war, verließen die fünf Personen eigenständig ihr Schiff.

"Der Brand zerstörte den Raum vollständig, zwei angrenzende Räume wurden durch Rauch und Wärmeeinwirkung erheblich beschädigt", teilte die Berufsfeuerwehr Regensburg am Dienstag mit.

Der Notruf wurde gegen 21.27 Uhr abgesetzt. Die Einsatzkräfte musste unter anderem Wandverkleidungen und Holzdecken öffnen, um versteckte Glutnester freizulegen.

Die Wasserrettung hatte den Einsatz mit zwei Booten abgesichert. Eines der Besatzungsmitglieder des Frachtschiffs musste vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.