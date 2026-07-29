Großbrand in alter Industriehalle: Gebäude hinter Dampflokwerk akut einsturzgefährdet

Meiningen - Ein Großbrand auf dem Gelände hinter dem Dampflokwerk in Meiningen ist nach mehreren Stunden unter Kontrolle.

Das Feuer war am Dienstagnachmittag in einer alten Industriehalle ausgebrochen. © Pia Bayer/dpa

Über Nacht war nach Angaben der Landeseinsatzzentrale eine Brandwache der Feuerwehr im Einsatz. Die Löscharbeiten würden voraussichtlich noch bis zum Mittag andauern. Zur Brandursache könne erst ermittelt werden, sobald die Flammen vollständig gelöscht seien, teilte ein Sprecher der Einsatzzentrale mit.

Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag ausgerückt. Insgesamt waren laut des Meininger Bürgermeisters Fabian Giesder rund 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Katstrophenschutz im Einsatz.

Das Feuer brach in einer alten Industriehalle aus - auf der Brachfläche, die zum früheren Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) gehört. Die Löscharbeiten an dem ungenutzten Lagerhallenkomplex gestalteten sich auch aufgrund des zugewucherten Geländes schwierig, wie es hieß. Das Feuer wurde demnach erst nach mehrstündigem Einsatz auf die Fläche des Hauptkomplexes begrenzt.