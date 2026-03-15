Flammen aus dem Schiffsrumpf: Segelyacht brennt komplett aus

Rostock - Flammen auf dem Steg: Am Samstagnachmittag brannte in Rostock-Lanegnort eine Segelyacht komplett aus.

Die Yacht, die in Rostock-Langenort liegt, ist komplett ausgebrannt. © Stefan Tretropp

Gegen 16.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte gerufen, da eine 15 Meter lange Segelyacht in Flammen stand, teilte die Wasserschutzpolizei mit.

Als die Feuerwehrleute vor Ort ankamen, schlugen die Flammen bereits aus dem Schiffsrumpf. Obwohl die Feuerwehr sofort anfingen die Yacht zu löschen, konnte ein Ausbrennen nicht verhindert werden, so die Polizei.

Gleichzeitig wurde eine weitere Yacht, die in der Nähe lag, aus der Gefahrenzone geschleppt.

Da das gelöschte Schiff noch schwimmtauglich blieb, wurde es vorsorglich mit Ölsperren gesichert. Betriebsstoffe traten bisher nicht aus.