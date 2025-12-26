 3.664

Flammen-Chaos auf Rastplatz: Löschwasser gefriert zu Eisfläche

Ein heftiges Feuer hat einen Rastplatz an der A2 verwüstet.

Von Malte Kurtz

Lehrte - Ein heftiges Feuer hat einen Rastplatz an der A2 verwüstet.

Ein Transporter und ein Lastwagen wurden im Zuge des Feuers völlig vernichtet.  © Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Am Freitagnachmittag, gegen 15.23 Uhr, fing aus bisher ungeklärter Ursache ein Transporter auf der Raststätte "Lehrter See" Feuer, wie die Freiwillige Feuerwehr Lehrte mitteilte.

Besonders ungünstig: Das brennende Fahrzeug stand direkt neben einem mit Papier beladenen Lastwagen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, loderte bereits auch dieser Laster. Die Flammen drohten gar, auf einen weiteren Sattelzug überzugreifen.

Die niedrigen Temperaturen am zweiten Weihnachtstag erschwerten den Löscheinsatz dabei erheblich. Der nächstgelegene Hydrant war zugefroren und das verspritzte Löschwasser verwandelte den Asphalt unter den brennenden Fahrzeugen aufgrund der Minusgrade in eine Eisfläche.

Dennoch gelang es den insgesamt 60 Kameraden der Feuerwehr zu verhindern, dass die Flammen einen weiteren Lastwagen vernichten. Vom Transporter und Lastwagen voller Papier blieb dagegen nur ein ausgebranntes Wrack zurück.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass weitere Fahrzeuge Feuer fingen.  © Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Als das Feuer gelöscht war, mussten sämtliche Ladung aus dem Laster geholt und letzte Glutnester erstickt werden. Mithilfe von gestreutem Salz wurde abschließend die Rutschgefahr beseitigt.

Titelfoto: Bildmontage: Freiwillige Feuerwehr Lehrte

