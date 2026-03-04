Rettung in letzter Sekunde: Frau nach Wohnungsbrand reanimiert

Flammen schlagen aus dem 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf. Feuerwehrleute finden dort eine ältere Frau - sie muss reanimiert werden.

Von Sophia-Caroline Kosel

Düsseldorf - Bei einem Wohnungsbrand in Düsseldorf haben Feuerwehrleute eine bewusstlose Frau gerettet. 

In Düsseldorf musste eine ältere Frau nach einem Wohnungsbrand reanimiert werden. (Symbolbild)
In Düsseldorf musste eine ältere Frau nach einem Wohnungsbrand reanimiert werden. (Symbolbild)  © Marcel Kusch/dpa

Wegen ihres kritischen Zustands wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, nach der Wiederbelebung wurde die ältere Dame in die Universitätsklinik gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Es sei dann noch eine Katze aus der Wohnung gerettet worden. Ein Feuerwehrmann erlitt im Einsatz leichte Verletzungen.

Der Brand war am frühen Abend in einem dreigeschossigen Wohnhaus ausgebrochen - wenige hundert Meter entfernt von der zuständigen Wache Düsseldorf-Flingern.

Feuer im Norden: Plötzlich Rauch über der Schule
Feuerwehreinsätze Feuer im Norden: Plötzlich Rauch über der Schule

Die ersten Einsatzkräfte trafen deshalb bereits nach kürzester Zeit ein, wie es hieß. Sie sahen, dass rund zwei Meter lange Flammen aus einem durchgebrannten Fenster im zweiten Obergeschoss schlugen.

In der Brandwohnung habe es wegen des massiven Rauchs eine Sichtweite von null gegeben, hieß es weiter. Bei der systematischen Durchsuchung fanden die Feuerwehrleute die schwer verletzte Frau.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: