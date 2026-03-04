Rettung in letzter Sekunde: Frau nach Wohnungsbrand reanimiert

Düsseldorf - Bei einem Wohnungsbrand in Düsseldorf haben Feuerwehrleute eine bewusstlose Frau gerettet.

In Düsseldorf musste eine ältere Frau nach einem Wohnungsbrand reanimiert werden. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wegen ihres kritischen Zustands wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, nach der Wiederbelebung wurde die ältere Dame in die Universitätsklinik gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Es sei dann noch eine Katze aus der Wohnung gerettet worden. Ein Feuerwehrmann erlitt im Einsatz leichte Verletzungen.

Der Brand war am frühen Abend in einem dreigeschossigen Wohnhaus ausgebrochen - wenige hundert Meter entfernt von der zuständigen Wache Düsseldorf-Flingern.

Die ersten Einsatzkräfte trafen deshalb bereits nach kürzester Zeit ein, wie es hieß. Sie sahen, dass rund zwei Meter lange Flammen aus einem durchgebrannten Fenster im zweiten Obergeschoss schlugen.