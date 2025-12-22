Flammen-Drama statt Besinnlichkeit: Adventskranz setzt Wohnung in Brand

Oppenweiler - In einer Wohnung in Oppenweiler (Region Stuttgart ) nahm der vierte Advent ein bitteres Ende. Statt gemütlichem Kerzenschein gab es am Sonntagabend Blaulicht-Gewitter.

Die Feuerwehren aus dem Rems-Murr-Kreis rückten zügig an und löschten das Feuer. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Gegen 20.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand im Schloßhofweg informiert. Zu diesem Zeitpunkt drang aus einer Maisonettewohnung dichter Rauch.

Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Oppenweiler, Backnang und Murrhardt an.

Laut Polizei hatte der Bewohner wohl das Haus verlassen, aber die Kerzen auf dem Adventskranz weiterbrennen lassen. Daraufhin fing das trockene Grün Feuer und setzte Teile der Wohnung in Brand.