Tunnel-Feuer auf der A81: Drei Menschen verletzt, Fahrbahn wieder teilweise befahrbar

Ludwigsburg - Verkehrschaos am Dienstagnachmittag: Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers war der Engelbergtunnel auf der A81 bei Ludwigsburg am Dienstagabend komplett dicht. Zwei Menschen mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Es waren 386 Rettungskräfte mit insgesamt 57 Fahrzeugen im Einsatz.

Ein Lastwagen geriet am Nachmittag in Vollbrand. © Karsten Schmalz

Für Autofahrer bedeutet der Vorfall eine massive Geduldsprobe. Die A81 ist im Bereich des Tunnels in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Erst in den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurde die Oströhre wieder freigegeben. Die Weströhre bleibe allerdings noch auf unbestimmte Zeit gesperrt, so die Polizei.

Der Grund: Bei ersten Überprüfungen am Tunnel wurden massive Betonabplatzungen an der Tunneldecke der Weströhre festgestellt.

Hinzu kamen Bergungsarbeiten, die die Freigabe des Tunnels weiter verzögerten.

"Die Bergung des verbrannten Fahrzeuges wird bis in die Abendstunden anhalten, da die verbrannten Kühlschränke einzeln verladen werden müssen", erläuterte die Autobahn GmbH am Dienstagabend gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.