Flammen greifen über: Zwei Autos in Quedlinburg durch Feuer zerstört

In Quedlinburg sind am Sonntag zwei Autos durch ein Feuer zerstört worden. Erst brannte ein BMW, ehe die Flammen auf einen Skoda übergriffen.

Von Robert Lilge

Quedlinburg - Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr in Quedlinburg (Landkreis Harz) zu einem Brand ausrücken.

Die Flammen am BMW griffen anschließend auf einen Skoda über.  © Polizeirevier Harz

Dort haben in der August-Bebel-Straße um kurz nach 6 Uhr zwei Autos gebrannt, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Zunächst sei ein BMW in Flammen aufgegangen, hieß es.

Aufgrund der Ausdehnung des Feuers griffen diese anschließend auf einen daneben stehenden Skoda über.

Beide Autos wurden durch das Feuer komplett zerstört.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, sei bisher noch unklar.

Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Schaden etwa 50.000 Euro. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Polizeirevier Harz

