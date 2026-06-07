Flammen hinterlassen Schaden an BMW und der Straße

Heidelberg - War es Brandstiftung? Die Polizei ermittelt in Heidelberg, nachdem ein BMW in der Emmertsgrundpassage im gleichnamigen Stadtteil Emmertsgrund ausgebrannt ist .

Nachdem die Feuerwehr zum Brandort geeilt war, konnte das Feuer zwar zeitnah gelöscht werden.

Das Fahrzeug geriet laut Polizeidirektion Mannheim am Sonnabend gegen 19 Uhr in Flammen.

Dennoch entstand Schaden von rund 3500 Euro am Wagen und auch der Straßenbelag wurde reichlich in Mitleidenschaft gezogen.

Personen wurden nicht verletzt. Es laufen Untersuchungen zur Ursache des Feuers am BMW.