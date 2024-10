Flammen in Hotel! Mehrere Gäste bei Brand teils lebensgefährlich verletzt

Bamberg – Großeinsatz für die Feuerwehr : In einem Hotel in Bamberg hat es am Freitagabend gebrannt. Mehrere Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt.

In einem Hotel in der Bamberger Pödeldorfer Straße ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, war der Brand in der Küche im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Nach ersten Informationen waren fast alle der insgesamt 40 Zimmer in dem Gebäude in der Pödeldorfer Straße belegt.

Wie viele Gäste sich zum Zeitpunkt des Feuers in dem Hotel am Berliner Ring in dem Gebäude befanden, war zu Beginn des Einsatzes unklar.

Die Lage sei anfangs noch sehr unübersichtlich gewesen. Neben dem Feuer hatten es die Floriansjünger auch mit einer massiven Rauchentwicklung zu tun, die es ihnen schwer machte, an den Brandherd zu gelangen.

Auch wenn zahlreiche Gäste bereits das Hotel verlassen hatten, musste die Feuerwehr davon ausgehen, dass sich noch Menschen darin befanden.

Entsprechend wurden Drehleitern in Stellung gebracht und "mehrere Trupps" nach innen geschickt, wie der Stadtbrandrat der Feuerwehr Bamberg, Florian Kaiser, mitteilte.