29.05.2025 09:57 Flammen in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Schock für die Bewohner: Am Mittwochabend brannte ein Mehrfamilienhaus in der Erkrather Straße in Düsseldorf.

Von Alina Eultgem

Düsseldorf - Schock für die Bewohner: Am späten Mittwochabend brannte ein Mehrfamilienhaus in der Erkrather Straße in Düsseldorf. Alles in Kürze Brand in Mehrfamilienhaus in Düsseldorf

Feuerwehr löscht Flammen mit Drehleiter

Mehrere Wohnungen verraucht und unbewohnbar

Bewohner müssen vorübergehend umquartiert werden

Polizei ermittelt zur Brandursache Mehr anzeigen Die Feuerwehr Düsseldorf rückte zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Erkrather Straße an. © Patrick Schüller Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, machten sich die Kameraden zunächst ein Bild der Lage und mussten dabei feststellen, dass der Brand in einer Küche verantwortlich für die Flammen in dem Haus war. Aber nicht nur die Wohnung, in der das Feuer entstanden war, war betroffen - auch mehrere andere Wohnungen waren bereits verraucht.

Sofort leiteten die Feuerwehrkräfte mithilfe einer Drehleiter die Löscharbeiten ein. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, die Wohnungen waren danach allerdings noch immer verraucht. Feuerwehreinsätze Krankenhaus nach Trafo-Brand geräumt: 50 Patienten müssen Klinik verlassen Deshalb mussten zusätzliche und aufwendige Entrauchungsmaßnahmen eingeleitet werden. Mit einer Drehleiter verschaffte die Feuerwehr sich Zugang zu der brennenden Wohnung. © Patrick Schüller Feuer in Düsseldorf: Polizei ermittelt zur Brandursache Vor dem Hauseingang waren die Bewohner anzutreffen, die für die Einsatzmaßnahmen ihre Wohnungen verlassen mussten. © Patrick Schüller Einige Menschen mussten für den Einsatz der Feuerwehr ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für die Bewohner der Brandwohnung sieht die Lage jedoch ernst aus: Sie können zunächst nicht in ihr Zuhause zurückkehren, dieses ist unbewohnbar. Feuerwehreinsätze Mann will seinen Porsche aus der Garage fahren, dann brennt es plötzlich Während der Löscharbeiten war die Erkrather Straße stadteinwärts zwischen der Ronsdorfer Straße und der Kiefernstraße gesperrt. Was zu dem Brand geführt hat, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Patrick Schüller