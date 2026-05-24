Flammen in Mehrfamilienhaus: Sechs Menschen verletzt, riesiger Schaden
Von Marcel Gnauck
Fritzlar - Sechs Menschen sind bei einem Hausbrand am Samstagnachmittag in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei brannte gegen 16.50 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner des Hauses und eines Nachbargebäudes mussten sich in Sicherheit bringen.
Die Ermittler schätzten den Schaden an dem Mehrfamilienhaus auf rund 300.000 Euro. Das Gebäude sei zudem nicht mehr bewohnbar.
Durch die Flammen und die Rauchentwicklung erlitten sechs Menschen leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.
Die Stadt organisierte für die betroffenen Bewohner Ausweichquartiere.
Zur Brandursache lagen zunächst noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa