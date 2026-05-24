Flammen in Mehrfamilienhaus: Sechs Menschen verletzt, riesiger Schaden

Fritzlar - Sechs Menschen sind bei einem Hausbrand am Samstagnachmittag in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) verletzt worden.

Die Feuerwehr war am Samstagnachmittag in Fritzlar im Einsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben der Polizei brannte gegen 16.50 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner des Hauses und eines Nachbargebäudes mussten sich in Sicherheit bringen.

Die Ermittler schätzten den Schaden an dem Mehrfamilienhaus auf rund 300.000 Euro. Das Gebäude sei zudem nicht mehr bewohnbar.

Durch die Flammen und die Rauchentwicklung erlitten sechs Menschen leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.