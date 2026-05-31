Flammen-Inferno auf Bauernhof: Millionenschaden bei Großbrand

Schauenstein - Ein Großbrand am frühen Samstagmorgen hat auf einem landwirtschaftlichen Hof in Schauenstein (Landkreis Hof) einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Die Feuerwehr kämpfte gegen den Brand in Schauenstein. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Demnach griff das Feuer in der Nacht zum Samstag auf vier landwirtschaftlich genutzte Gebäude und das angrenzende Wohnhaus über, wie die Polizei mitteilte.

Trotz des Großeinsatzes von rund 400 Kräften aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei brannten alle Häuser nieder.

