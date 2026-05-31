Katastrophen-Übung im Landkreis Leipzig: Dann kracht es wirklich - vier Verletzte

Borna - Während Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und der Sana Kliniken am Samstag im Landkreis Leipzig bei einer groß angelegte MANV-Übung (Massenanfall von Verletzten) den Ernstfall nach einem simulierten Anschlag probten, kam es direkt am Rande der Großübung zu einem echten Unfall.

Während die Übung ganz in der Nähe stattfand, krachte es zwischen diesem Transporter und einem VW (nicht im Bild). © EHL Media/Justin Kurowski

Im Hinblick auf die tödliche Amokfahrt in Leipzig Anfang Mai, in deren Folge Dutzende Kräfte in einem Ernstfall im Einsatz waren, kommt eine Übung wie diese sicher gerade zur rechten Zeit.

Diese rückte für einen Moment in den Hintergrund, als es gegen 12.30 Uhr auf der Kreuzung Leipziger Straße/Witznitzer Werkstraße zwischen einem VW und einem Transporter krachte. Rettungskräfte waren dementsprechend schnell zur Stelle und sicherten zunächst den Unfallort ab.

Wie Polizeisprecher Moritz Peters erklärte, hat die 42-jährige Fahrerin des Passats abrupt abgebremst, nachdem sie einen Rettungswagen im Einsatz wahrgenommen hatte.

Daraufhin schaffte es ein 35-jähriger Transporter-Fahrer nicht rechtzeitig anzuhalten und knallte von hinten auf das stehende Auto.

"Dabei wurden alle vier Insassen des Passats leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so Peters.

Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall.