Riesiger Schaden bei Brand von Mehrfamilienhaus in Ostsachsen

Löbau - Schwarzer Rauch stieg am Samstagmittag über dem Löbauer Ortsteil Eiserode (Landkreis Görlitz ) auf – ein Mehrfamilienhaus stand in Flammen!

Die Flammen schlagen durch das Dach des betroffenen Hauses. © xcitepress/Michael Ritter

Der Brand war zunächst im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen.

Doch das Feuer breitete sich aus und schlug wenig später sogar durch das Dach des Gebäudes. Die Rauchwolke war viele Kilometer weit zu sehen.

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Rettungskräfte seit 11.33 Uhr vor Ort.

Zum Auslöser der Flammen liegen noch keine Informationen vor.

Immerhin gab es keine Verletzten, weil sich die sechs Bewohner laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) rechtzeitig ins Freie retten konnten.