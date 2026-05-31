Riesiger Schaden bei Brand von Mehrfamilienhaus in Ostsachsen
Löbau - Schwarzer Rauch stieg am Samstagmittag über dem Löbauer Ortsteil Eiserode (Landkreis Görlitz) auf – ein Mehrfamilienhaus stand in Flammen!
Der Brand war zunächst im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen.
Doch das Feuer breitete sich aus und schlug wenig später sogar durch das Dach des Gebäudes. Die Rauchwolke war viele Kilometer weit zu sehen.
Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Rettungskräfte seit 11.33 Uhr vor Ort.
Zum Auslöser der Flammen liegen noch keine Informationen vor.
Immerhin gab es keine Verletzten, weil sich die sechs Bewohner laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) rechtzeitig ins Freie retten konnten.
Dafür ist die Schadensbilanz beträchtlich. Auf rund 200.000 Euro wird der Schaden am Haus geschätzt. Dazu kommen 5000 Euro Schaden an einem Auto und 4000 Euro an einem Feuerwehrauto durch herabfallende Dachziegel.
Erstmeldung 30. Mai, 13.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 31. Mai 15.25 Uhr
Titelfoto: xcitepress/Michael Ritter