Flammen-Inferno auf dem Balkon: Feuerwehr räumt Wohnpark-Etagen

Ein Balkon-Feuer in einem Wohnpark in Bergheim hat am Samstag für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt.

Von Patrick Richter

Bergheim - Die Feuerwehr Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) ist in der Nacht auf Samstag zu einem Balkonfeuer im Stadtteil Ahe gerufen worden. Die Feuerwehrleute mussten in der Nacht auf Samstag einen brennenden Balkon in Bergheim-Ahe löschen. © Feuerwehr Bergheim Wie die Retter mitteilten, war der Alarm in der Leitstelle um kurz nach Mitternacht ausgelöst worden. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer in der Straße "Im Wohnpark" stand der komplette Balkon einer Etagenwohnung in Flammen. Das Treppenhaus war bereits komplett verraucht. Die Bewohner der Brandwohnung hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehrleute räumten daraufhin noch die Wohnungen der gesamten dritten und vierten Etage, während das Feuer von außen bekämpft wurde. Feuerwehreinsätze Einfamilienhaus brennt: Feuerwehr muss Stromleitung durchtrennen Verletzt wurde bei dem Unglück und den Lösch- und Rettungsarbeiten glücklicherweise niemand. Um die Sicht im Gebäude wieder herzustellen, wurden sogenannte Hochleistungslüfter eingesetzt. Die Fassade des Wohnpark-Gebäudes wurde durch die Flammen erheblich beschädigt. © Feuerwehr Bergheim Gegen 1.30 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr mit rund 30 beteiligten Kräften erfolgreich beendet werden. Die Brandursache und die genaue Schadenshöhe sind nach jetzigem Stand noch unklar.

Titelfoto: Feuerwehr Bergheim