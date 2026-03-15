Flammen-Inferno in Tiefgarage: Sieben Autos fackeln ab, Polizei sucht Hinweise

Hilden - In einer Tiefgarage sind am Wochenende sieben Autos vollständig abgefackelt. Die Polizei sucht aktuell nach Hinweisen, um möglichen Feuerteufeln auf die Schliche zu kommen.

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen - sieben Autos brannten trotzdem komplett ab. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Den Ordnungshütern zufolge sei man in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr in die Gerresheimer Straße beordert worden, weil es dort einen starken Brand gegeben hatte.

Erst nach Eintreffen der Beamten und Rettungskräfte der Feuerwehr wurde klar, dass zahlreiche Autos innerhalb der Garage in Flammen standen.

Innerhalb kürzester Zeit evakuierte die Polizei daher die über der Tiefgarage liegenden Wohnungen aus zwei Mehrfamilienhäusern.

Für sieben Autos kam allerdings jede Hilfe der Feuerwehr zu spät. Die Fahrzeuge brannten komplett ab. Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.