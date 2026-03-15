Flammen-Inferno in Tiefgarage: Sieben Autos fackeln ab, Polizei sucht Hinweise
Hilden - In einer Tiefgarage sind am Wochenende sieben Autos vollständig abgefackelt. Die Polizei sucht aktuell nach Hinweisen, um möglichen Feuerteufeln auf die Schliche zu kommen.
Den Ordnungshütern zufolge sei man in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr in die Gerresheimer Straße beordert worden, weil es dort einen starken Brand gegeben hatte.
Erst nach Eintreffen der Beamten und Rettungskräfte der Feuerwehr wurde klar, dass zahlreiche Autos innerhalb der Garage in Flammen standen.
Innerhalb kürzester Zeit evakuierte die Polizei daher die über der Tiefgarage liegenden Wohnungen aus zwei Mehrfamilienhäusern.
Für sieben Autos kam allerdings jede Hilfe der Feuerwehr zu spät. Die Fahrzeuge brannten komplett ab. Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.
Aufgrund der Tatsache, dass die Brandursache unklar sei, ist die Polizei bei den Ermittlungen auf Hinweise angewiesen. Verdächtige Beobachtungen oder andere Details können der Polizei Hilden unter 021038986410 genannt werden.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa