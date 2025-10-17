Flammen lodern aus Wohnung: Bewohnerin muss über Drehleiter gerettet werden

Gangelt (Nordrhein-Westfalen) - Ein Mülltonnenbrand in Gangelt (Kreis Heinsberg) am Markt hat für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt.

Am Markt In Gangelt ist es zu einem Brand gekommen. © Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Wie die Behörden berichten, wurden die Einsatzkräfte um 2.04 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag alarmiert, da aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne auf dem dortigen Friedhof in Brand geraten war.

Das Gefäß stand jedoch in unmittelbarer Nähe zu einem benachbarten Wohn- und Geschäftshaus, weshalb die Flammen durch ein Fenster im Erdgeschossen brachen.

Anschließend drang dichter Rauch in den Flur sowie in die Wohnungen des Gebäudes ein. Während die Bewohner der Wohnung im ersten Obergeschoss sich und ihren Hund retten konnten, wurde eine Frau im zweiten Obergeschoss von dem Brandrauch eingeschlossen.

Direkt nach Eintreffen der Einsatzkräfte löschten die Feuerwehrleute die lodernden Flammen und begaben sich zur Menschenrettung in das Mehrfamilienhaus.