Flammen rufen Feuerwehr auf den Plan: Verletzter mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Trebur - Ein folgenschwerer Wohnungsbrand im Treburer Stadtteil Geinsheim hat in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine Person ist durch die Flammen verletzt worden.

Rettungskräfte mussten den verletzten Eigentümer der betroffenen Wohnung mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch mitteilte, waren gegen 1.28 Uhr Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Leeheimer Straße geeilt.

Auslöser des Großeinsatzes waren Flammen in einem Vierparteienhaus. Aus bislang noch unklarer Ursache war das Inventar einer Wohnung in Brand geraten. Das Feuer hatte sich anschließend zügig auch auf den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet.

Die Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten vor dem Eintreffen selbständig ins Freie flüchten.

Der Eigentümer zog sich bei dem Versuch, die Flammen eigenhändig zu bekämpfen, allerdings Verbrennungen an den Händen und Beinen zu.

Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen.