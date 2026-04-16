Flammen schlagen aus Obergeschoss: Feuerwehr löscht Brand in leerstehendem Gebäude

Nürnberg - Am Mittwochabend geriet im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ein leerstehendes Haus in Brand. Die Feuerwehr kämpfte erfolgreich gegen die Flammen.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. © NEWS5 / David Oßwald

Gegen 19.15 Uhr meldeten Zeugen Rauch und Flammen aus dem Obergeschoss des Gebäudes in der Geisseestraße, wie die Polizei mitteilte.

Kurz darauf rückten Einsatzkräfte an: Die Straße wurde im Bereich der Schwabacher Straße gesperrt, während die Feuerwehr den Brand im oberen Stockwerk bekämpfte und schließlich unter Kontrolle brachte.

Die Feuerwehrkräfte konnten den Einsatz am späteren Abend beenden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist weiterhin unklar.