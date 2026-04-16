Pferd stürzt in Grube: Feuerwehr rückt zur aufwendigen Tierrettung an

Landkreis Aschaffenburg - Im unterfränkischen Dammbach hatte die Feuerwehr am Mittwochnachmittag einen wortwörtlich tierischen Einsatz: Ein Pferd war in eine Grube geraten und konnte sich daraus nicht mehr selbstständig befreien.

Mithilfe eines Krans und eines speziellen Hebegeschirrs gelang es den Feuerwehrleuten, das Pferd aus der Grube zu heben. © Ralf Hettler

Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Dammbach sagte, seien die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr zu der Grube in der Nähe einer Gaststätte gerufen worden.

Dort war der zuvor ausgebüxte Wallach wohl auf die abgedeckte Grube gekommen und als die Abdeckung unter dem Gewicht nachgab hineingefallen. Um das Tier zu befreien, wurde auch der Großtierrettungszug des Landkreises Aschaffenburg hinzugezogen.

Der ebenfalls anwesende Tierarzt stellte das Pferd laut dem Sprecher zunächst ruhig, damit es möglichst stressfrei aus seiner Lage befreit werden konnte. Mithilfe eines Krans und eines speziellen Hebegeschirrs der Großtierrettung gelang es demnach, das Tier vorsichtig und unter Betreuung des Tierarztes aus der Grube zu heben.