Haus steht in Vollbrand: 72-Jähriger schwer verletzt aus Flammen gerettet

Sonnefeld - Am Mittwochmorgen geriet ein Wohnhaus im Landkreis Coburg in Brand. Die Feuerwehr rettete einen bewusstlosen, schwer verletzten Mann (72) aus den Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa (Symbolfoto)

Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 1.15 Uhr der Notruf über einen Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Werkstraße in Sonnefeld ein.

Die Feuerwehrkräfte holten den bewusstlosen 72-Jährigen aus dem Haus - der Mann kam in eine Spezialklinik.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Flammen, das Feuer hatte sich schnell ausgebreitet. Erst gegen 3.45 Uhr gelang es der Feuerwehr, den Brand endlich unter Kontrolle zu bringen.

Der Schaden ist enorm: Nach ersten Schätzungen liegt er bei rund 200.000 Euro.