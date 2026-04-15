Wohnhaus in Offenburg in Flammen: Bewohner (†61) liegt leblos im Eingangsbereich

Offenburg - Beim Brand eines Einfamilienhauses am Dienstagnachmittag im Offenburger Ortsteil Zell-Weierbach kam ein Mann ums Leben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot stundenlang im Einsatz.

Die Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Gegen 16.30 Uhr schrillte in der Straße "Im Gosler" der Feueralarm. Als die Einsatzkräfte am brennenden Wohnhaus eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Im Eingangsbereich fanden sie einen leblosen Mann.

Trotz sofortiger Bemühungen kam für den 61-Jährigen jede Hilfe zu spät. Nach aktuellen Ermittlungen der Polizei handelt es sich bei dem Verstorbenen um den Bewohner des Hauses.

Die Löschmaßnahmen zogen sich bis in die Nacht hinein. "Hinweise auf weitere Personen im Gebäude liegen derzeit nicht vor", so die Polizei.

Warum das Feuer ausbrach, ist aktuell noch unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei und der Polizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.