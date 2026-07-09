Flammen und dichter Rauch: Werkstatt brennt

Darmstadt - Flammen und dichter Rauch haben am Donnerstag in Darmstadt die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

In einer Werkstatt in Darmstadt hat es gebrannt. © 5VISION.NEWS

Laut Angaben der Polizei vom Nachmittag war das Feuer gegen 11.15 Uhr in einer Autowerkstatt in der Pallaswiesenstraße ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist demnach bislang noch unklar.

Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keinerlei Informationen vor.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zum Einsatzort geeilt. Beim Eintreffen stand der mittlere Teilbereich des Werkstattgebäudes in Vollbrand, die Flammen griffen zu diesem Zeitpunkt auf den rechten Abschnitt über. Auch ein Auto, das sich in der Werkstatt befand, fiel dem Feuer zum Opfer.

Alle Betroffenen, die sich im Gebäude aufhielten, konnten sich laut der Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine Person musste jedoch dennoch vom angerückten Rettungsdienst untersucht werden.