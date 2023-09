Flammen unter dem Feuerwerk: Geschäft brennt inmitten der Moerser Kirmes

Moers - Turbulente Szenen in Moers: Während des Abschlussfeuerwerks der noch laufenden Kirmes kam es am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz .

In einem Ladenlokal auf der Homberger Straße in Moers war am Dienstagabend (5. September) ein Feuer ausgebrochen. © Feuerwehr Moers

Wie die örtliche Feuerwehr am Mittwochmorgen in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, war am Abend gegen 21.40 Uhr ein Ladenlokal auf der Homberger Straße in Brand geraten.

Mehrere Tausend Volksfest-Besucher erschwerten den Rettungskräften jedoch zunächst erheblich die Anfahrt zur Einsatzstelle.

Vor Ort erkannten sie Kameraden sofort eine starke Rauchentwicklung sowie Feuerschein aus dem Erdgeschoss der mehrstöckigen Wohn - und Geschäftshauses.

Direkt vor dem Lokal hatte sich zudem eine größere Menschengruppe versammelt, was für die Feuerwehrleute eine zusätzliche Herausforderung darstellte.

Schließlich gelang es er Polizei, den Bereich großflächig zu räumen.