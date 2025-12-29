Flammen vernichten sächsisches Fachwerkhaus: Polizei sucht nach Bewohner
Tharandt - Feuerdrama am Rand des Tharandter Waldes! Am Montagvormittag brannte ein Fachwerkhaus im Kurort Hartha vollständig ab. Die Suche nach dem Bewohner dauert an.
Gegen 8.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem historischen Bau an der Talmühlenstraße alarmiert.
Beim Eintreffen der Kameraden stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Bis in die Nachmittagsstunden hinein dauerte der Kampf gegen die Flammen.
Brisant: Der Bewohner gilt als vermisst. "Wir wissen noch nicht, ob er verreist ist oder sich im Haus befand", berichtet ein Polizeisprecher.
Das Technische Hilfswerk sicherte das einsturzgefährdete Gebäude. Erst nach der Freigabe durch die Feuerwehr können Brandursachenermittler die verkohlten Überreste des Hauses untersuchen.
