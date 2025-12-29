Flammen vernichten sächsisches Fachwerkhaus: Polizei sucht nach Bewohner

Tharandt - Feuerdrama am Rand des Tharandter Waldes! Am Montagvormittag brannte ein Fachwerkhaus im Kurort Hartha vollständig ab. Die Suche nach dem Bewohner dauert an.

Ein Fachwerkhaus im Kurort Hartha ist am Montagvormittag bei einem Brand zerstört worden. © Roland Halkasch

Gegen 8.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem historischen Bau an der Talmühlenstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Kameraden stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Bis in die Nachmittagsstunden hinein dauerte der Kampf gegen die Flammen.

Brisant: Der Bewohner gilt als vermisst. "Wir wissen noch nicht, ob er verreist ist oder sich im Haus befand", berichtet ein Polizeisprecher.