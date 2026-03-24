Flammenalarm in Seniorenheim: Drei Menschen nach Brand verletzt

Hutthurm - Am Montag brach gegen 21.15 Uhr ein Brand in einem Seniorenheim in Niederbayern aus. Drei Menschen wurden durch das Feuer verletzt.

Die Feuerwehr löschte das Feuer im Seniorenheim. © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Mehrere Bewohner der Einrichtung in Hutthurm (Landkreis Passau) hätten in Sicherheit gebracht werden müssen, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war demnach mutmaßlich im Zimmer eines 68-jährigen Bewohners ausgebrochen. Dieser, eine Pflegekraft und ein Feuerwehrmann erlitten demnach eine Rauchvergiftung.

Sanitäter brachten die drei ins Krankenhaus.

Durch die Flammen und den Rauch wurden die Zimmer von 15 Bewohnerinnen und Bewohnern laut Polizei so stark beschädigt, dass sie vorerst in anderen Räumen des Seniorenzentrums untergebracht werden müssen.