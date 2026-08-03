Großbrand in Industriebetrieb: Evakuierung nötig, Hunderte Kräfte stundenlang im Einsatz

Sprendlingen - Ein Betrieb zur Kunststoffverarbeitung geriet in Brand, rund 250 Einsatzkräfte rückten aus, mehrere Menschen wurden evakuiert. Am Montag konnte dann Entwarnung gegeben werden: Das Feuer ist gelöscht! Eine gesperrte Bahnstrecke wurde wieder freigegeben. Weiterhin gilt, dass Anwohner die Ruß-Rückstände möglichst nicht berühren sollen.

Großbrand in Sprendlingen: Ein Industriebetrieb brannte lichterloh, doch das Feuer konnte gelöscht werden. © 5VISION.NEWS

"Die Einsatzstelle konnte heute am frühen Morgen der Verbandsgemeinde übergeben werden. Vor Ort sichert noch eine Brandwache die Einsatzstelle ab, alle anderen Kräfte konnten bis zum Morgen nach und nach zurückgefahren werden", wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mitteilte.

Infolge des Brands in Sprendlingen im rheinland-pfälzischen Landkreis Mainz-Bingen war eine "weithin sichtbare Rauchsäule entstanden, die aufgrund der Windrichtung von der Ortslage Sprendlingen in Richtung Pfaffen-Schwabenheim und Bosenheim im benachbarten Landkreis Bad Kreuznach gezogen ist", hieß es zuvor in der Nacht zu Montag.

Insbesondere an der Unglücksstelle in der Gau-Bickelheimer Straße sowie in weiteren Teilen Sprendlingens schlug sich Ruß nieder. Hierzu sagte ein Sprecher: "Eine direkte Berührung soll vermieden werden", obgleich von den Rußpartikeln keine "besondere Gefahr" ausgehe. "Die Rückstände können mit Wasser und Seife entfernt werden", hieß es weiter. Das Sprendlinger Freibad wurde wegen Ruß-Niederschlags bis auf Weiteres gesperrt.

Neben den aufwendigen Löscharbeiten sei es auch zu umfangreichen Luftmessungen gekommen. Diese hätten aber nur im unmittelbaren Umfeld des Brands "vorübergehend erhöht nachweisbare Stoffkonzentrationen" nachgewiesen.

Messungen in angrenzenden Bereichen sowie Nachmessungen hätten hingegen ergeben, dass sich die Luftqualität im "unauffälligen Bereich" bewege.