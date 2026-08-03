Mehrfamilienhaus brennt in der Nacht: Zehn Menschen verletzt, Mieter festgenommen
Göttingen - In der Nacht auf Sonntag mussten die Einsatzkräfte zu einem verheerenden Brand ausrücken. Im Norden Göttingens hatte ein Apartment Feuer gefangen.
Als die Polizisten gegen 1.25 Uhr an dem Mehrfamilienhaus in der Hannoverschen Straße eintrafen, schlug ihnen aus dem Treppenhaus bereits dichter Rauch entgegen.
Zuvor hatten Anwohner einen 28-jährigen Mieter laut randalieren gehört und die Polizei verständigt.
Die Beamten begannen bereits mit den Löscharbeiten, bevor wenig später die Kameraden der Feuerwehr übernehmen und die Flammen schließlich löschen konnten.
Das Feuer soll der Randalierer in der Küche seiner Wohnung vorsätzlich gelegt haben, teilte die Polizeiinspektion Göttingen am Montag mit. Der junge Mann wurde noch vor Ort festgenommen und am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr die U-Haft anordnete.
Insgesamt zehn Menschen, darunter auch der Mieter und vier Polizeibeamte, wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Der 28-Jährige sowie ein Beamter mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.
Die Hintergründe sind noch unklar und werden ermittelt.
Die Brandwohnung wurde von der Polizei abgesperrt und ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die anderen Mieter konnten wieder in ihre Apartments zurückkehren.
Originalmeldung vom 2. August, zuletzt aktualisiert am 3. August um 14 Uhr.
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