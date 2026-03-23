Flammeninferno im Kreis Göppingen: Dachstuhl eingestürzt - 500.000 Euro Schaden

Eislingen - Ein verheerendes Feuer hat am Sonntagnachmittag ein Mehrfamilienhaus in Eislingen (Kreis Göppingen) teilweise zum Einsturz gebracht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden ist immens.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. © SDMG / Klaiber

Gegen 13.15 Uhr berichteten Zeugen dichten Qualm auf einem Balkon im vierten Obergeschoss. "Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer aus und das komplette Dach stand in Flammen", teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt 86 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Eislingen und den umliegenden Gemeinden kämpften stundenlang gegen die Flammen an.

Sämtliche Bewohner mussten evakuiert und in der Stadthalle Eislingen untergebracht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Während des Löscheinsatzes stürzten Teile des Dachstuhls ein. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 500.000 Euro.

Erst gegen 21 Uhr waren die Nachlöscharbeiten beendet.