Flammeninferno in Bad Belzig: Feuer greift auf Nachbarhaus über

Bad Belzig - Hohe Flammen waren am Montagabend über Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) zu sehen. Kurz darauf brannte auch das Nachbarhaus.

Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus ließ sich nicht verhindern. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 20.25 Uhr in einem leer stehenden Wohngebäude an der Borner Straße ausgebrochen.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, loderten bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Laut Feuerwehr ließ sich ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude nicht mehr verhindern. Auch dort fing kurz darauf der Dachstuhl Feuer.

Glück im Unglück: Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Der Hauseigentümer musste jedoch wegen eines Schocks medizinisch betreut werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann am Nachmittag einen Ofen im Heizungsraum des Gebäudes angezündet.

Später am Abend hörte er einen lauten Knall - kurz darauf schlugen ihm beim Nachsehen bereits Flammen entgegen.