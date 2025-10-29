Flammeninferno in oberlausitzer Gartensiedlung: Laube komplett niedergebrannt

Wittichenau - Am Dienstagabend ist im Landkreis Bautzen eine Gartenlaube in Brand geraten.

Gegen 18.57 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand alarmiert. © xcitepress/Andre Klimann

Wie die Polizei Görlitz auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.57 Uhr zu einem Brand in einer Gartensiedlung am Neudorfer Weg in Wittichenau alarmiert.

Laut TAG24-Informationen befanden sich in der Laube sowohl eine Gasflasche als auch ein Benzinkanister, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Flammen nicht mehr rechtzeitig gestoppt werden - die Laube brannte vollständig nieder. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1000 Euro geschätzt.